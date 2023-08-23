Rüzgar yön değiştirince yangının ortasında kaldılar! Bazı kahramanlar iyi ki var

ÇANAKKALE'de orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Ekibin o anlarını Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bazı kahramanlar iyi ki varlar" diye paylaştı.

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale eden bir ekip, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı kahramanlar, iyi ki varlar... Şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgar ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.