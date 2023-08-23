Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Üçüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan video mesajında; 'savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Bu süreçte akan kanın durması, iletişim kanalların açık tutulmasına yoğun çaba harcıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.
Barışın tesisi noktasında arabuluculuk gayretlerimizi yorulmadan devam ettirme çabası içerisindeyiz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz.