BIST 7.602
DOLAR 27,19
EURO 29,55
ALTIN 1.675,69
DÜNYA

10 kişinin öldüğü jette Wagner'in kurucusu Prigojin de vardı

İçinde Yevgeniy Prigojin’in de olduğu iddia edilen düşen uçağın görüntüleri

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu iddia edilen özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE VURULDU" İDDİASI

Moskova yakınlarında düşen uçağın hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddiaları ortalıkta dolaşırken, bölge halkı tarafından çekilen amatör görüntülerde, uçağın düşmeden önce alev topuna dönüştüğü görüldü.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Bölge halkının çektiği görüntüler, uçağın enkazının yayıldığı alanı da gözler önüne serdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çanakkale'de orman yangının ilk çıkış anları böyle görüntülendi
Çanakkale'de orman yangının ilk çıkış anları böyle görüntülendi
Rüzgar yön değiştirince yangının ortasında kaldılar! Bazı kahramanlar iyi ki var
Rüzgar yön değiştirince yangının ortasında kaldılar! Bazı kahramanlar iyi ki var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz
Türkücü Ferman Toprak'ın bakıcı isyanı! "25 bin TL'yi beğenmiyorlar"
Türkücü Ferman Toprak'ın bakıcı isyanı! "25 bin TL'yi beğenmiyorlar"
Avcılar'da otelde çıkan kavga ölümle bitti! Arkadaşıyla kurşun yağdırıp kaçtı
Avcılar'da otelde çıkan kavga ölümle bitti! Arkadaşıyla kurşun yağdırıp kaçtı
Çocuğunun babası tarafından boğazından yere zincirlendi! Çığlıklarıyla komşularına seslendi.
Çocuğunun babası tarafından boğazından yere zincirlendi! Çığlıklarıyla komşularına seslendi.
İstanbul'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! 35 göçmen ve organizatörlerin yakalandı anlar kamerada
İstanbul'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! 35 göçmen ve organizatörlerin yakalandı anlar kamerada
Kabe'de sağanak yağış ve fırtına! Ortalık birbirine girdi insanlar sürüklendi
Kabe'de sağanak yağış ve fırtına! Ortalık birbirine girdi insanlar sürüklendi
Batman'da kavga eden iki grup birbirini kurşun yağmuruna tuttu! 2 kişi yaralandı
Batman'da kavga eden iki grup birbirini kurşun yağmuruna tuttu! 2 kişi yaralandı
Denizli'de kanlı pusu! İşe gitmek için aracına binen genci böyle öldürdü
Denizli'de kanlı pusu! İşe gitmek için aracına binen genci böyle öldürdü
Orman yanarken can pazarı! Çığlık çığlığa kaçıştılar: Baba çık baba çıkkkk...
Orman yanarken can pazarı! Çığlık çığlığa kaçıştılar: Baba çık baba çıkkkk...
Tekirdağ'da feci kaza! Tır ve otomobil birbirine girdi, kadın yolcu gözyaşlarına boğuldu
Tekirdağ'da feci kaza! Tır ve otomobil birbirine girdi, kadın yolcu gözyaşlarına boğuldu