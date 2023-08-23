10 kişinin öldüğü jette Wagner'in kurucusu Prigojin de vardı
İçinde Yevgeniy Prigojin’in de olduğu iddia edilen düşen uçağın görüntüleri
Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu iddia edilen özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
"HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE VURULDU" İDDİASI
Moskova yakınlarında düşen uçağın hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddiaları ortalıkta dolaşırken, bölge halkı tarafından çekilen amatör görüntülerde, uçağın düşmeden önce alev topuna dönüştüğü görüldü.
ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI
Bölge halkının çektiği görüntüler, uçağın enkazının yayıldığı alanı da gözler önüne serdi.