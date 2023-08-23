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Çanakkale'de orman yangının ilk çıkış anları böyle görüntülendi

ÇANAKKALE’de devam eden orman yangınının çıktığı ilk anların İHA’dan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Çanakkale Damyeri mevkinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangının ilk çıkış anlarında İHA’dan alınan görüntüler paylaşıldı. Alınan bu görüntülerin hemen akabinde bölgeye karadan ve havadan müdahale başladı. Yangın düşük nem ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.
Yangında 28 saat geride kalırken, 1500 hektarlık alanın etkilendiği bunun yarısının orman yarısının da ekili alanlar olduğu kaydedildi. Boşaltılan 9 köyde de 9 ev yanmış, 88 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef olmuştu. Hastanelere kaldırılan 83 kişiden 8'inin tedavisi ise sürüyor.

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