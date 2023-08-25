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Esenyurt'ta intihar etmeye çalışan yabancı uyruklu dehşet saçtı! "Bomba var sandık"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta alt geçite atlayarak intihar etmeye çalışan yabancı uyruklu bir kadın çevredeki gençler tarafından dikkati dağıtılarak engellendi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın etrafındaki insanlara bağırmaya başladı. Anlamsız hareketler sergileyen kadın için endişelenen vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bir süre sonra olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kadına müdahale etmek için yanına yaklaştı. Korkuluklara yaslanan kadının altgeçide atlamasından endişelenen ekipler, sakin olması için ikna etmeye çalıştı. O sırada olanları izleyen Ahmet Yıldız, kadının korkuluklardan uzaklaştığı bir anda üstüne doğru koşarak arkasından tutup yere çekti.

Çırpınan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yıldız’ın kadına müdahale ederek arkadaşlarının tebriğini aldığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olayı anlatan Ahmet Yıldız, “Akşam spor salonundan çıktık. Kadını gördük. Etraftaki insanlar kadında bomba olduğunu, intihar etmek istediğini söylediler. Daha sonra polis geldiğinde kadın elini çantasına götürdü. Biz de üzerinde bomba olduğunu sandık."

"Arkadaşıma ‘Allah’a emanet olun, ben gidiyorum’ dedim. Polislere ‘duymadığınızı söyleyin, size doğru gelsin. Ben de gidip arkasından kavrayıp tutayım’ dedim. Daha sonra gidip tuttum ve yere serdim ve polisler kadını aldı” dedi.

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