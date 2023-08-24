Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
14-28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden muhalefete yönelik sert sözler söyleyen Erdoğan, "Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor" dedi.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "Hesap uzmanıyım diyen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında milletimiz de şaşkınlığını gizleyememiştir" diye konuştu.