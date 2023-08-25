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Ankara'da başkomiser, polis, bekçi eğlence mekanı çıkışı kadınlara laf atıp dövdü! Tutkulandılar

ANKARA'nın göbeği Kızılay’da gittikleri bir eğlence mekanı çıkışında, yolda karşılaştıkları kadınlarla ağız dalaşına giren biri başkomiser iki polis ile bir mahalle bekçisi, sokak ortasında kadınları dövdü. Üç emniyetçi önce açığa alındı ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Kızılay’da gittikleri bir eğlence mekanı çıkışında, yolda karşılaştıkları kadınlarla ağız dalaşına giren biri başkomiser iki polis ile bir mahalle bekçisi ortalığı birbirine kattı. Üç emniyet personeli, haklarındaki idari soruşturma kapsamında açığa alındı ve gözaltının ardından tutuklandı.

Üç emniyet personeli, kadınlarla tekme tokat ve yumruklu kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan kişilerden biri olan başkomiser, daha sonra havaya 4 el ateş açtı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, başkomiser ve beraberindeki iki emniyet görevlisi tutuklandı.

Şüpheliler hakkında adli ve idare soruşturma başlatıldı. Üç emniyet personeli, haklarındaki idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. T24'ün haberine göre şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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