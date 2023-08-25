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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! 2 polis yaralandı saldırgan öldürüldü!

İSTANBUL Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken saldırganlardan 1’i öldü, 1’i de yaralı olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu, saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir eve yapıldı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralandı.

Cadde ve sokaklar ablukaya alındı

Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları (Bekçi) yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi hazır bekletildi.

18 yaşındaki saldırgan öldü, 4 gözaltı

Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2 polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yaralı polislerin durumu ağır!

Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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