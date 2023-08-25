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Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Artvin’in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde köy çeşmesinde görülen canlı köy halkı tarafından merak konusu oldu.

İlçeye bağlı Pınarlı sakinleri sabah köylerinde bulunan hayrat çeşmesine gittiklerinde ilginç bir canlıyla karşılaştılar. Suyun içinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor.

Ne başı var Ne sonu
Köy halkı tarafından merak edilen canlı su yoluyla çeşmeden geldiği tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, ”Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalak da bir canlı. 80 cm-1 metre uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor. Kalınlığı toplasan iki milim yoktur. Baya da bir hareketli bütün hareketleri yılana benziyor ama yılan değil. Yılan gibi de sert böyle yumuşak solucan gibi bir hayvan değil. Merak ettik inşallah ne olduğu bilen vardır” ifadelerini kullandı.

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