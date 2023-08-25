BIST 7.451
DOLAR 26,41
EURO 28,53
ALTIN 1.623,72
GÜNCEL

"Türk çalıştırmam" diyen Suriyeli lokantacı... Gerçek ortaya çıktı ve gözaltına alındı!

Sosyal medyada Suriyeli lokantacı kılığına girip, "Türkler gelip çalışmak istiyor. Ben de onlara diyorum ki, "Ben yabancı çalıştırmıyorum" diye paylaşım yapan Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Dün sosyal medyada dolaşıma alınan "Suriyeli lokantacı Türkler'e iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede deşifre edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu O.A.D. olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine ırkçılık yapan paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu O.A.D. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Demirtaş'ı gözaltına alındı.

"Görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum' " iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan O.A. D.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sahte paylaşımı alıntı yapanlara da soruşturma

Sahte paylaşım üzerinden bir çok siyasetçi de alıntı yaparak ırkçı ifadeler kullanmıştı. O.A. D.'nin sahte paylaşımını alıntı yapan kişiler hakkında da soruşturma açılması bekleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rize'de şiddetli yağışlardan çöken yol trafiği tehlikeye soktu
Rize'de şiddetli yağışlardan çöken yol trafiği tehlikeye soktu
Kastamonu'da ayının kafası tenekeye sıkıştı! İple yakalanan ayıyı vatandaşlar kurtardı
Kastamonu'da ayının kafası tenekeye sıkıştı! İple yakalanan ayıyı vatandaşlar kurtardı
Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!
Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!
Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu
Köy çeşmesinde görülen ilginç canlı merak konusu oldu
Esenyurt'ta intihar etmeye çalışan yabancı uyruklu dehşet saçtı! "Bomba var sandık"
Esenyurt'ta intihar etmeye çalışan yabancı uyruklu dehşet saçtı! "Bomba var sandık"
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 3 yaralı
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 3 yaralı
Maganda kurbanı Merve'nin son anları ortaya çıktı: Komşusunun kollarında can verdi
Maganda kurbanı Merve'nin son anları ortaya çıktı: Komşusunun kollarında can verdi
Ankara'da başkomiser, polis, bekçi eğlence mekanı çıkışı kadınlara laf atıp dövdü! Tutkulandılar
Ankara'da başkomiser, polis, bekçi eğlence mekanı çıkışı kadınlara laf atıp dövdü! Tutkulandılar
İğrenç anlar kamerada! Kadıköy sahilde iki erkek herkesin içinde eşcinsel ilişkiye girdi
İğrenç anlar kamerada! Kadıköy sahilde iki erkek herkesin içinde eşcinsel ilişkiye girdi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! 2 polis yaralandı saldırgan öldürüldü!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! 2 polis yaralandı saldırgan öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Farenin ısırdığı yaşlı kadın hastanelik oldu! İnanılması güç olay İzmir'de yaşandı
Farenin ısırdığı yaşlı kadın hastanelik oldu! İnanılması güç olay İzmir'de yaşandı