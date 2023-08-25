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Bursa'da bir adam yüzlerce aracın geçtiği karayoluna boylu boyunca uzandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA'da sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayda bir şahıs trafiğin yoğun olduğu ana yolun ortasına yattı. Sürücüler korna çalarak vatandaşı uyarsa da o rahatını hiç bozmadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafikte yüzlerce aracın yoğun bir şekilde ilerlediği anlarda canını tehlikeye atarcasına yere yatan ve kimliği belirlenemeyen şahıs vatandaşların ve sürücülerin uyarılarını dikkate almayıp bir süre daha yolda uzandı.

Bir süre yolun ortasında yatan vatandaşı ezmemek için sürücüler şerit değiştirirken, trafikte aksama meydana geldi.

Kimliği öğrenilemeyen şahıs uzandığı yerden bir süre sonra kalkarak kayıplara karıştı.

İlginç anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

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