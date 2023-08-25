Marmaris'te otelin bahçesi alev alev yandı!
Muğla Marmaris'te bir otelin sahnesinde çıkan yangın kısa süre içerisinde otelin bahçesine sıçradı. Büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki otelin bahçesinde konser ve gösterilerin sunulduğu platformda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede bahçeye yayılarak ağaçlara da sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, ağaçlar zarar gördü, sahne kullanılamaz hale geldi. İncelemeler sonucu yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.