Film sahnesi gibi evlenme teklifi etti! Dans gösterisinden fırladı kız arkadaşını şaşkına çevirdi!

Denizli'de 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlilik teklifi eden genç evlilik teklifiyle herkesi şaşkına çevirdi. Genç, kızın anne babası ve bir dans grubuyla plan yaparak sıra dışı bir evlilik teklifine imza attı.

Denizli'de 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hasibe Öztürk'e evlilik teklifi etmek isteyen İlyas Taşkın, uzun arayışları sonucu daha önceden izlediği bir dans gösterisinde karar kıldı. Genç kızın anne babasını da planına dahil eden Taşkın, bir dans grubuyla anlaştı. Dansçılar, kentin en işlek noktalarından olan Amfi Park'ta gerekli hazırlıkları tamamlarken, plana ortak olan anne baba da bir bahane ile dışarı çıkardıkları kızlarını dans gösterisini izlemek için ikna etti.

Gösteri içerisinde yapılan çekilişte kendisine hediye edilen kutuyu finalde açması istenen Öztürk, isimlerinin baş harflerinin de kullanıldığı dans şovunun sonunda erkek arkadaşının ortaya çıkmasıyla şok oldu.

Kutunun içerisinden çıkan yüzüğü uzatarak evlilik teklifini tamamlayan Taşkın, yanan konfetiler eşliğinde evet cevabını aldı. Duygusal anlar yaşayan genç kız, gözyaşlarına hakim olamadı.

Nasıl bir evlilik teklifi yapacağı konusunda uzun zamandır bir karar veremediğini belirten İlyas Taşkın, “İlk kez gördüğüm bu gösteriyi değerli buldum ve bunda karar kıldı. Benim için de sevgim en değerli şeydir. Bunu yapmaya çalıştım."

"Bazı engeller çıktı ama inat edip bu hayalimi gerçekleştirdim. Denizli'de hiç yapılmamış bir şeydi. Çabaladım ve oldu. Zorluklar olsa da başardım. Sevgiden öte bir şey yoktur. Sevgi olduğu sürece, her şeyin önüne geçilebilir. Her engel aşılabilir” dedi.

Çok duygulandığı için ağladığını ifade eden Hasibe Öztürk ise her şeyin çok güzel olduğu ve uzun süre düşünülmüş bir evlilik teklifinin kendisini de mutlu ettiğini belirtti.