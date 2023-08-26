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Gebze'de taş ocağında yangın dehşeti! Asfalt eritme tankı patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir taş ocağında bulunan asfalt eritme tankı bilinmeyen bir sebeple patladı. Meydana gelen büyük patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankın bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.

Patlaman şiddetiyle yangın çıkarken, yükselen alevler gökyüzünü kapladı. Patlamada 2 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve yüzünde yanıklar bulunan şahıs tedavisinin ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. Diğer yaralı ise hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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