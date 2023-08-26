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Bakırköy'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! O pitbullun sahipleri yakalandı ceza kesildi

İstanbul Bakırköy’de çalıştığı işyerine girmeye çalışan yaşlı bir adama saldıran pitbullun sahipleri polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslara 66 bin 798 TL para cezası kesildi.

Bakırköy ilçesi Yeşiköy Mahallesinde 20.08.2023 tarihinde bir adama pitbull saldırdı. Ayak kışından ağır yaralana adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, köpeğin sahibi oldukları tespit edilen E.A. ile E.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara ait pitbull cinsi köpek ise Bakırköy Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

Yakalanan E.A. ile E.Y. isimli şahıslara “5199 Hayvanları Koruma Kanunu” gereğince 66 bin 798 TL idari para cezası uygulandı.

E.A. isimli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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