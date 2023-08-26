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Ordu'da serinlemek için girdikleri denizde ölümden döndüler!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Kadınları vatandaşlar kurtardı.

Olay, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ş.A. (33) ile T.A. (27) isimli kadınlar, bir süre sonra dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu, bu esnada vatandaşlar da kurtarmak için suya girdi. Vatandaşların yarımıyla sudan çıkartılan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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