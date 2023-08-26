Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı böyle topa tuttu: Cesur olamadılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir süredir beklenen konuşmasını Afyonkarahisar’da Kocatepe Zafer Alanı’nda yaptı. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "Erdoğan'ı yenme şansları varken ateşten gömleği giyme cesareti gösteremediler" diye eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir süredir beklenen konuşmasını Afyonkarahisar’da Kocatepe Zafer Alanı’nda yaptı. Millet İttifakı ortaklarını eleştiren Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Erdoğan'ı yenme şansları varken ateşten gömleği giyme cesareti gösteremediler" diye eleştirdi. İşte Akşener'in o sözleri...

- Keşke herkes bizler kadar fedakar, cesur ve yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar.

- 20 senede ilk kez Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek 2 adayımız vardı. Bütün yaptığımız anketler bunu gösteriyordu. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için her şeyi yaptım ama onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden özür diliyorum.

- Milletin umudunu bağladığı bu iki arkadaşımıza ateşten gömleği giydiremedim. Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi.