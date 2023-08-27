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Bornova'da yağmur altında masayı siper ederek böyle halay çektiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Bornova ilçesinde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında halayı bırakmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen halayı bırakmadı.

Yağmurdan korunmak için masanın altına geçerek halay çekenler, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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