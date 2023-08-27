BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
YEREL

Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Operatör kepçeyi bırakıp kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu çerçevede, merkeze bağlı yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, operatör kepçeyi bırakarak kaçtı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafik magandaları alkollü araç kullanarak yedikleri cezanın hırsını basın mensuplarından çıkardı!
Trafik magandaları alkollü araç kullanarak yedikleri cezanın hırsını basın mensuplarından çıkardı!
Bağcılar'da halı saha maçında tartışma kanlı bitti olaya tanık olan kişinin dili tutuldu
Bağcılar'da halı saha maçında tartışma kanlı bitti olaya tanık olan kişinin dili tutuldu
Bornova'da yağmur altında masayı siper ederek böyle halay çektiler
Bornova'da yağmur altında masayı siper ederek böyle halay çektiler
Ordu'da serinlemek için girdikleri denizde ölümden döndüler!
Ordu'da serinlemek için girdikleri denizde ölümden döndüler!
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı böyle topa tuttu: Cesur olamadılar
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı böyle topa tuttu: Cesur olamadılar
Sultangazi'de itfaiye aracı yan yattı! 2 kişi yaralandı
Sultangazi'de itfaiye aracı yan yattı! 2 kişi yaralandı
'Evi payvon gibi, genelev gibi de kullanırım!'... Abdurrahman Dilipak: CHP döneminde olsa...
'Evi payvon gibi, genelev gibi de kullanırım!'... Abdurrahman Dilipak: CHP döneminde olsa...
Film sahnesi gibi evlenme teklifi etti! Dans gösterisinden fırladı kız arkadaşını şaşkına çevirdi!
Film sahnesi gibi evlenme teklifi etti! Dans gösterisinden fırladı kız arkadaşını şaşkına çevirdi!
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler binalara yaklaştı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler binalara yaklaştı
Bakırköy'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! O pitbullun sahipleri yakalandı ceza kesildi
Bakırköy'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! O pitbullun sahipleri yakalandı ceza kesildi
Yolcu treninde yangın: 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı!
Yolcu treninde yangın: 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarında konuştu