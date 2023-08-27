Trafik magandaları alkollü araç kullanarak yedikleri cezanın hırsını basın mensuplarından çıkardı!

İstanbul Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı abart egzoz ve hız denetiminde ceza yiyen bir grup alkollü sürücü o esnada çekim yapan basın mensuplarına saldırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy sahilyolu ve Bağdat Caddesi üzerinde abart egzoz, hız ve radar denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 111 adet cezai işlem uygulanırken toplamda 180 bin TL para cezası kesildi, 24 araç trafikten men edildi.

Denetimlere takılan ve 1.44 promil alkollü çıktığı için 4064 TL dolayı ceza yiyen sürücü Görkem Özertürk denetimde görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Özertürk’ün yanındaki arkadaşı ise görevini yapan basın mensuplarının üzerine yürüyerek kameralara müdahale etti, görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı.

Şahıs basın mensuplarına “O kamera kayıtta mı?” diye üzerlerine gelerek basın mensuplarına engel olmaya çalışırken muhabir “Görevimizi yapıyoruz.” diyerek şahsı uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.