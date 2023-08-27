Parkur sporcusu genç facianın eşiğinden döndü! Üzerine atladığı kolon çöktü

İstanbul Arnavutköy'de parkur sporu yapan bir genç arkadaşlarıyla geldiği alanda bir binanın üzerinde dolaşırken kolonun kırılması sonucu içine düştü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, kolondan güçlükle çıkabilen genç bacağından yaralandı.

Arnavuköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, “Sinyor Taklacı” olarak bilinen parkur sporcusu Yunus Emre Özer, arkadaşlarıyla bir pazar alanına geldi.

Genç ardından binanın üstündeki kolonlarda dolaşmaya başladı. Duvarlara tırmanan genç son olarak binanın kolonuna atladı. Beton gibi görünen ancak kartonpiyer olan kolonun kırılması sonucu genç içine düştü.

Neye uğradığını şaşıran genç kolonun içerisinden güçlükle çıkarken, o anlar ise kameralara yansıdı. Bacağından yaralanan genç, yarasına su dökerek rahatlamaya çalıştı. Genç yaşadığı o anları da anlattı.