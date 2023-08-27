Antalya'da husumetli iki kişinin silahlı kavgası dükkanının önünde duran spotçuyu kalbinden vurdu!

Antalya Muratpaşa'da husumetli oldukları bilinen iki kişinin sokak ortasındaki kavgası çatışmaya döndü. Silahlı çatışmadan çıkan mermi dükkanının önünde duran spotçuyu kalbinden vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 95 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Fatih U. ile Burak A. arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Spot dükkanın önünde duran Erhan Subaşı’ya silahtan ateşlenen mermi isabet etti.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erhan Subaşı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan elinde pompalı tüfek ile kaçan Fatih U., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüpheli Burak A. ise kayıplara karıştı. Polisin diğer şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

“O anlar kamerada”

Öte yandan çatışma anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde pompalı tüfekle bir aracı kendisine siper eden Fatih U.’nun, Burak A.’ya ateş ettiği anlar ve vatandaşların yaşadığı korku yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Burak A.’nın tabanca ile olay yerinden kaçması yer aldı.