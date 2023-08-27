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Otobüs terminalinde faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç bekleme salonuna daldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari araç otogarın yolcu bekleme salonuna daldı. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) ismi henüz öğrenilemeyen 46 ADZ 841 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan araç, camı kırıp yolcu bekleme salonuna girdi. Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle hafif ticari araç ve salonda hasar oluştu. Olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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