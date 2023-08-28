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Eskişehir'deki patlama anı kamerada! Bir kişi balkondan düşerek feci şekilde can verdi

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı işçesinde bir apartmanın 4’üncü katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansırı. İşte o anlar...

Olay Odunpazarı İlçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden vatandaşın balkon camından aşağıya düştüğü belirlendi. Patlamanın etkisiyle çevredeki araçların camları kırılırken, patlamanın yaşandığı dairedeki eşyalar ise sokağa saçıldı. Olayla ilgili incelme başlatılırken, ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.

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