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Batman'da 2 grubun kavgası kanlı bitti! 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Batman'da iki grup arasında sokak ortasında başlayan kavgada silahlar patladı. 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece Diyarbakır Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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