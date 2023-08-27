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Şaşkın hırsız soygunda arkadaşını vurdu! Soygun anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süper markete soygun yapmak için gelen kar maskeli iki hırsızdan biri anındaki diğer soyguncuyu kaçtıkları esnada yanlışlıkla ayağından vururken, şahıslar polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesindeki bir süpermarkette meydana geldi. Birisinin elinde tüfek olan 2 kar maskeli şüpheli, içeride müşteriler varken girdikleri süper markette silah zoruyla soygun gerçekleştirdi.

Şahıslardan birisi kasadaki market çalışanına tüfeği doğrulturken, diğer şüpheli ise yanındaki çantaya kasadan aldığı paraları doldurdu. Müşteriler varken gerçekleşen soygun anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yanlışlıkla yanındaki diğer soyguncuyu vurdu

Kasadan aldıkları 11 bin TL ile yaya olarak kaçtıkları esnada şüphelilerden elinde tüfek olan şahıs, yanlışlıkla yanındaki diğer soyguncuyu ayağından vurdu.

Ardından taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliler, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus ekiplerince suç aleti tüfek ve çaldıkları paralar ile birlikte yakalandı. Yaralı şahsın hastanedeki tedavisi sürerken, diğer şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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