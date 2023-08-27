BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
GÜNCEL

Üsküdar'da kontrolden çıkan 4 araç zincirleme kaza yaptı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, Ozan U. idaresindeki 34 DOP 053 plakalı otomobil Kısıklı-Altunizade bağlantı yolunda seyir halindeyken sebebi belirlenemeyen nedenle durdu.

Arkasından gelen 34 BT 442 plakalı otomobil bu araca arkadan çarptı; arkadan gelen sırayla 34 RZY 37 ve 34 JY 250 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Siper Ürün-2’nin ilk atışlı testi başarı ile gerçekleştirildi!
Siper Ürün-2’nin ilk atışlı testi başarı ile gerçekleştirildi!
Şaşkın hırsız soygunda arkadaşını vurdu! Soygun anı kameralara yansıdı
Şaşkın hırsız soygunda arkadaşını vurdu! Soygun anı kameralara yansıdı
Batman'da 2 grubun kavgası kanlı bitti! 3 kişi yaralandı
Batman'da 2 grubun kavgası kanlı bitti! 3 kişi yaralandı
İstanbul'da oto sanayi sitesindeki 5 araç yandı
İstanbul'da oto sanayi sitesindeki 5 araç yandı
Otobüs terminalinde faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç bekleme salonuna daldı
Otobüs terminalinde faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç bekleme salonuna daldı
Oğuzhan Uğur'un programında Robot Sophia'nın yanıtları gündem oldu
Oğuzhan Uğur'un programında Robot Sophia'nın yanıtları gündem oldu
Zonguldak'ta motosiklet kazası! Metrelerce takla atan motosikletli sürücü yola savruldu
Zonguldak'ta motosiklet kazası! Metrelerce takla atan motosikletli sürücü yola savruldu
Parkur sporcusu genç facianın eşiğinden döndü! Üzerine atladığı kolon çöktü
Parkur sporcusu genç facianın eşiğinden döndü! Üzerine atladığı kolon çöktü
Mersin'de 20 kişilik grup çöp dökmeye giden belediye personeline saldırdı!
Mersin'de 20 kişilik grup çöp dökmeye giden belediye personeline saldırdı!
Antalya'da husumetli iki kişinin silahlı kavgası dükkanının önünde duran spotçuyu kalbinden vurdu!
Antalya'da husumetli iki kişinin silahlı kavgası dükkanının önünde duran spotçuyu kalbinden vurdu!
Güngören'de kafasına vinçten malzeme düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi feci şekilde can verdi!
Güngören'de kafasına vinçten malzeme düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi feci şekilde can verdi!
Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı!
Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı!