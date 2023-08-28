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Kadınlar ile eğlence mekanı çalışanları birbirine girdi! Dubalar havada uçuştu o anlar kamerada

İSTANBUL Beylikdüzü’nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayda dubalar havada uçuşurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerine Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanının çıkışında bilinmeyen bir nedenle mekan çalışanları ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı.

Taraflar birbirine tekme, tokat ve duba ile saldırdı.

Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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