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MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı video kliple kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, savaş anlarına ilişkin eski görüntüler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin günümüzde sahip olduğu yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarla gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikat görüntüleri yer aldı.

30 Ağustos'un, Yunan ordusu için son gün olduğu belirtilen klipte, "Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos günü ordularına 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri.' emriyle öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü, Yunan ordusu tamamen dağıldı ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasını amaçlayan işgal hareketi, Yunanlıların denize dökülmesiyle son bulacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği "İleri" emri doğrultusunda daima milletinin emrinde, milletiyle birlikte yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlendiği belirtildi.

Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku vermeye devam ettiği bildirilen klipte, "Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun." denildi.

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