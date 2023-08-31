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19 yaşındaki genç tartıştığı babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bolu'da eve geliş saatinin geç olması nedeniyle babasıyla önce telefonda sonra da evde kavga eden 19 yaşındaki bir genç, babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı.

Olay, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Mustafa Ç., saatin geç olması nedeniyle eve gelmeyen 19 yaşındaki oğlu Umutcan Ç.’yi telefonla aradı.

Telefonda babasıyla tartışan genç daha sonra eve geldi. Evde büyüyen tartışma sonrasında Umutcan Ç. evde bulunan ekmek bıçağıyla babasına saldırdı.

Umutcan Ç., bıçakla babasını baldırından ve kulağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından Umutcan Ç. gözaltına alındı. Yaralı baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek, hastanede tedavi altına alındı.

“Babası, Umutcan’ı ısırdı”

Umutcan Ç.’nin olay öncesinde yanında bulunan arkadaşı ise, “Kapının önünde kavga etmeye başladılar. Babası, Umutcan’ı ısırdı. Isırdıktan sonra bıçağı aldı evden. Bıçakladığı yeri görmedim ben” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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