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İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırgan dehşeti! Tartıştığı kişiyi topuklarından vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Fikirtepe'de gece saatlerinde silahlı bir saldırgan kavga ettiği kişiyi sokak ortasında topuklarından vurdu. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıöy Fikirtepe’de gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre aralarında tartışma yaşanan iki kişiden birisi diğerine silah çekti.

Silahlı şahıs tartıştığı kişiyi topuklarından vurarak yaraladı. Şahsın tartışma esnasında silahını birkaç kez ateşlediği duyuldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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