Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş seslendirildi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez icra edildi.

Programda, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez icra edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.

"Milletimizin her bir ferdinin sahipleneceğine inanıyorum"

Başkan Erdoğan, marş hakkında "Programımızın ikinci bölümünde tanıtımını yapacağımız 100'üncü Yıl Marşının, tüm bu birikimi ve enerjiyi anlatan bir eser olarak, milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum. Sözünden bestesine, jürisinden icrasına kadar bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.