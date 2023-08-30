Şırnak'ta kaza yapan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar canından oluyordu!

Şırnak'ta yağmur suyunun ıslattığı yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar aynı yönden gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şırnak’tan Cizre istikametine gitmekte olan B.İ. idaresindeki 01 AAV 964 plakalı hafif ticari araç, karayolunun 10. kilometresinde maden ocakları mevkiinde yağmurun etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar sürücü ve araç içerisinde bulunan V.A.’yı çıkarmaya çalıştıkları sırada aynı istikametten gelen B.Ö. yönetimindeki 56 AAL 232 plakalı transit tipi kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile vatandaşların bulunduğu bölgeye doğru sürüklenmeye başladı.

Vatandaşlar durumu fark edip saniye farkı ile kaçarak ezilmekten kurtuldu. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri geldi. Yaralanan B.İ. ve V.A. Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilirken, transit tipi kamyonet içerisinde bulunanlara sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.