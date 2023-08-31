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Soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi stajyer aşçının ’Heimlich’ manevrası kurtardı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Uşak'ta bir lokantada yemek yiyen müşterinin soluk borusuna yemek kaçtı. Soluk boruusna yemek kaçan müşteriyi 16 yaşındaki stajyer aşçı ’Heimlich’ manevrasıyla kurtardı.

Olay, Uşak’ta bir lokantada müşteri çorba içerken soluk borusuna yemek parçası kaçtı. O sırada lokantada staj yapan Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Aşcılık Bölümü öğrencisi Bekir Ok (16) müşterisinin zor nefes aldığını fark etti.

Müşterisinin yanına giderek önce sırtına vurdu. Müdahalenin yetersiz olduğu fark eden Ok, sosyal medyadan öğrendiği Heimlich manevrası uygulanarak müşterinin nefes borusunun açılması sağladı.

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