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Beykoz'da feci kaza! Otomobille çarpışan hafriyat kamyonu demir korkuluklara çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkarak otomobile çarpan hafriyat kamyonu su kanalına düşmekten demir korkuluklarla kurtuldu. meydana gelen kazada sıkışan otomobil sürücüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Kaza, Riva Yolu Kaynarca Sapağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu.

Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmesine ise demir korkuluklar engel oldu. Otomobil içerisinde sıkışan şahıs ise diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralı sayısı henüz bilinmezken ekiplerin çalışması devam etmekte.

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