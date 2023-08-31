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Smaçlarını hazmedemediler! Polonya maçında Melissa Vargas'a büyük ayıp

Filenin Sultanları destan yazmaya devam ediyor. A Milli Voleybol Takımızın Polonya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta rakip takım oyuncularının Melissa Vargas'a olan ilginç tutumu dikkat çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brüksel'de Polonya ile çeyrek finalde karşı karşıya gelirken sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, Melissa Vargas'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Polonya'yı set dahi vermeden yarı finale yükselme başarısı gösterirken İtalya'nın rakibi oldu.

Vargas 24 sayıyla yıldızlaştı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızda Melissa Vargas 24 sayıyla sahanın yıldızı oldu. Melissa Vargas'a 14 sayıyla Ebrar Karakut ve 9 sayıyla Hande Baladın destek verdi.

Pasör çaprazımız Melissa Vargas, unutulmaz performansıyla Türkiye-Polonya maçının da kahramanı oldu.

Kritik anlarda millilerin geri dönüş fitilini ateşleyen Vargas, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan isimlerin başında geliyordu.

Seremonide selamlaşmadılar!

Öte yandan karşılaşmada Polonya takımının Melissa Vargas'a olan ilginç tutumu dikkat çekti. Polonyalılar, seremoni esnasında selamlaşmada Melissa Vargas'ı görmezden geldi.

Melissa Vargas ise tiye alan bir paylaşımla bu anları sosyal medya hesabından servis etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladı.

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