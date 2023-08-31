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İstanbul'da otobüs sapığı kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı! Suçuyla kalmayan sapık "Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor" dedi

İstanbul'da bir otobüste kadınların gizlice fotoğrafını çekmeye çalışırken yakalanan sapık sözleriyle ağızları açık bıraktı. Vatandaşların sert tepkileri üzerine fotoğrafları silen otobüs sapığı görüntüleri silerken "Böyle giyinmesini kınıyorum. Gözümüz kayıyor" diyerek üste çıkmaya çalıştı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki bir otobüste çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Erkek bir yolcunun kadınların fotoğrafını çekerken yakalandığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elinde telefonuyla oturan bir adama yolcuların tepki gösterdiği görüldü.

Kadınların fotoğraflarını gizlice çektiği iddia edilen adam, telefonunu isteyenlere karşı çıktı. Telefonunu vermekte direten adam "Silicem şimdi tamam ama özür diliyorum" dedi. 

Bu sırada yolculardan biri otobüs şoförüne seslenirken "Durdur aracı polis çağır" dedi. Bunun üzerine iyice panik yapan sapık, çektiği fotoğrafları tek tek silmeye başladı.

Sapık yolcudan 'Gözümüz kayıyor' savunması

"İki tane bacak gördünüz diye mi oluyor bunlar. Sapık, senin kızın da olabilir" diye bir kadının tepki göstermesi üzerine sapık yolcu, "Ayıp ama böyle giyinmesini ben kınıyorum. Gözümüz kayıyor" diyerek üste çıkmaya çalıştı.

Bunun üzerine yolcular daha da sinirlenirken "Sana mı soracağız" diyerek tepkisini sürdürdü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken birçok sosyal medya kullanıcısı da sapık şahısa tepki gösterdi.

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