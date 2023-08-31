BIST 7.932
DOLAR 26,66
EURO 28,98
ALTIN 1.664,15
YEREL

İstanbul Bakırköy'de çocuk kaçıran fidyeciler kıskıvrak yakalandı!

Bakırköy'de bakıcısının kucağındayken kaçırılan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından oluşturulan özel ekip ile 7 saatte bulunarak aileye teslim edildi. Çocuğun kaçırıldıktan sonraki görüntüleri kameraya yansırken, şüphelilerin kız çocuğunun ailesinden fidye isteyecekleri öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü 19.30 sıralarında Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ataköy'de kafe sahibi B.Ç. ve A.Ç.' nin tek çocukları olan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, bakıcısı R.J.’nın kucağında parktan eve doğru gittiği esnada yanlarına gelen maskeli 2 kişi bakıcıyı darp ettikten sonra kız çocuğunu kucaklayarak motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

7 saatte yakalandılar
Ailenin ihbarı üzerine olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Toplamda 7 saat süren teknik ve fiziki takip sonucu olayı organize ettiği belirlenen Cevher K. kıskıvrak yakalandı. Cevher K., kız çocuğunu kaçırdıkları adresi tarif etmesinin ardından adrese düzenlenen operasyonla işbirlikçileri Osman K. ve Mustafa B. de gözaltına alındı. Kaçırılan 2,5 yaşındaki kız çocuğu S.Ç.'nin ise adreste uyuyor vaziyette olduğu ve ekipler tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Fidye isteyeceklerdi
Olayı organize eden Cevher K. sorgusunda borçları olduğunu, borçlarından kurtulmak için kız çocuğunu kaçırdıklarını ve fidye istemek üzereyken yakalandıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Cevher K.'nın bir süre Ataköy'de börekçilik yaptığı, aileyi eski iş yerinden tanıdığı ve zaman zaman araştırmak amaçlı ailenin iş yerine gittiği tespit edildi.
Cevher K., ona yardım eden amca oğlu olduğu öğrenilen Osman K. ve Mustafa B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi' ne sevk edildi.
Şahısların kız çocuğunu kaçırdıktan sonra motosiklet ile alandan uzaklaştığı o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, kız çocuğunun ailesine teslim edilmesinin ardından aile, sevinç ve duygu dolu anlar yaşadı.
(BA-SB-NSO-Y)

31.08.2023 14:45:26 TSI
NNNN

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Darbeci askerler önce dua etti sonra milli marş söyledi!
Darbeci askerler önce dua etti sonra milli marş söyledi!
Antalya'da ayağı kesilen turistin tatili kabusa döndü! Hastanede 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Antalya'da ayağı kesilen turistin tatili kabusa döndü! Hastanede 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı! Ekmek almak için evinden çıkan bir kişi canından oldu
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı! Ekmek almak için evinden çıkan bir kişi canından oldu
Kayseri'de kayıp olarak aranan genç herkesi şaşırttı! Ağaç altında uyurken bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan genç herkesi şaşırttı! Ağaç altında uyurken bulundu
Smaçlarını hazmedemediler! Polonya maçında Melissa Vargas'a büyük ayıp
Smaçlarını hazmedemediler! Polonya maçında Melissa Vargas'a büyük ayıp
İstanbul'da otobüs sapığı kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı! Suçuyla kalmayan sapık "Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor" dedi
İstanbul'da otobüs sapığı kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı! Suçuyla kalmayan sapık "Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor" dedi
Soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi stajyer aşçının ’Heimlich’ manevrası kurtardı!
Soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi stajyer aşçının ’Heimlich’ manevrası kurtardı!
Beykoz'da feci kaza! Otomobille çarpışan hafriyat kamyonu demir korkuluklara çarptı!
Beykoz'da feci kaza! Otomobille çarpışan hafriyat kamyonu demir korkuluklara çarptı!
19 yaşındaki genç tartıştığı babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı!
19 yaşındaki genç tartıştığı babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı!
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırgan dehşeti! Tartıştığı kişiyi topuklarından vurdu
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırgan dehşeti! Tartıştığı kişiyi topuklarından vurdu
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş seslendirildi
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş seslendirildi