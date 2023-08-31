Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
NİJER'in ardından askeri darbeyle sarsılan Afrika ülkesi Gabon'da tartışmalı seçim sonrası devrilen Devlet Başkanı Ali Bongo'nun evinde banknot, CFA frangı, dolar ve euro desteleriyle dolu bavullar ve çantalar bulundu.
Dünya, Nijer'in ardından bir diğer Afrika ülkesi Gabon'da yaşanan askeri darbe sürecini yakından takip ediyor. Dün sabah saatlerinde askerin yönetime el koyduğu Gabon'da tartışmalı seçimin ardından devrilen Devlet Başkanı Ali Bongo'nun evine baskın düzenlendi. Bongo'nun evinden para desteleriyle dolu bavullar ortaya çıktı.