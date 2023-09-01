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Düzce'de yangın her şeyi küle çevirdi! 2 ev, 2 katlı samanlık, traktör ve motosiklet alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Düzce'de bir evin çatısında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa süre içerisinde başka bir eve ve samanlığa sıçradı. Meydana gelen yangında 2 ev, 2 katlı samanlık ve ahır, 1 traktör, 1 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet alev alev yandı.

Olay Sallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.Y.’ye ait evin çatı kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler bir anda U.Y.’ye ait eve, oradan da 2 katlı samanlık ve ahıra sıçradı.

Samanlık bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçe ve beldelerde de yangın söndürmek için takviye ekipler geldi.

Alev alev yanan samanlıkta defalarca çökme riski ortaya çıktı. Yangın güçlükle söndürülerek kontrol altına alınırken, olayda 2 tek katlı ev, 2 katlı samanlık ve ahır, 1 traktör, 1 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet yandı. Yangın sebebi ile 2 kişi dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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