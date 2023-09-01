Bursa'da tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayan katil zanlısın sözlerine vatandaş tepki gösterdi

Bursa Nilüfer'de araçta tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının pişmanlık bildiren sözlerine cinayete görgü tanığı olan vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H.K aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla K. ile otomobilde ilerlerken sözlü tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası, araçtan inen Leyla K., hızla koşmaya başladı. Durum üzerine H.K. (55) da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı 45 yaşındaki eşini 3 yerinden bıçakladı.

evredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.K. pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi