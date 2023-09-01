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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında, 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposunun imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere saat 00.30'da hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi.

Harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği belirtilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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