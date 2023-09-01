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Ankara'da yangın paniği! 'Su tutma, adam dumandan zehirlendi'

ANKARA'da bir apartmanın üst katında çıkan yangında evde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir binanın üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakta park eden araçlar yüzünden yangına güçlükle müdahale etti.

Bu sırada balkonda mahsur kalan bir kişi itfaiyenin su sıkması ile kurtarıldı. Büyük çaplı maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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