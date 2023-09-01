Kadınlara laf atan alkollü şahıs vatandaşın meydan dayağından kurtulamadı!
İstanbul Üsküdar'da alkollü olduğu ve çevredeki kadınlara laf attığı iddia edilen şahıs vatandaşlardan meydan dayağı yedi.
Olay, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde dün geç saatlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adam kadınlara laf attı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, alkollü şahsı tekmelemeye başladı.
Dakikalarca yerde tekmelenen alkollü adam bir süre yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü adama müdahelede bulundu. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.