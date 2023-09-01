BIST 7.980
DOLAR 26,72
EURO 29,00
ALTIN 1.669,05
GÜNCEL

Kadınlara laf atan alkollü şahıs vatandaşın meydan dayağından kurtulamadı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Üsküdar'da alkollü olduğu ve çevredeki kadınlara laf attığı iddia edilen şahıs vatandaşlardan meydan dayağı yedi.

Olay, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde dün geç saatlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adam kadınlara laf attı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, alkollü şahsı tekmelemeye başladı.

Dakikalarca yerde tekmelenen alkollü adam bir süre yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü adama müdahelede bulundu. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de yol verme kavgasında kan döküldü! Minibüs şoförü araç sürücüsünü bıçakladı
İzmir'de yol verme kavgasında kan döküldü! Minibüs şoförü araç sürücüsünü bıçakladı
Bursa'da tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayan katil zanlısın sözlerine vatandaş tepki gösterdi
Bursa'da tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayan katil zanlısın sözlerine vatandaş tepki gösterdi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar...
Tiner çalmak için girdiği mobilya imalat atölyesini tiner bulamayınca ateşe verdi!
Tiner çalmak için girdiği mobilya imalat atölyesini tiner bulamayınca ateşe verdi!
Düzce'de yangın her şeyi küle çevirdi! 2 ev, 2 katlı samanlık, traktör ve motosiklet alevlere teslim oldu
Düzce'de yangın her şeyi küle çevirdi! 2 ev, 2 katlı samanlık, traktör ve motosiklet alevlere teslim oldu
Tina ile Angela kavuştu... Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında duygu dolu anlar
Tina ile Angela kavuştu... Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında duygu dolu anlar
Fatih'te 5 katlı otelde yangın paniği: 40 kişi tahliye edildi
Fatih'te 5 katlı otelde yangın paniği: 40 kişi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı düşünmesek de aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı düşünmesek de aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz
İstanbul Bakırköy'de çocuk kaçıran fidyeciler kıskıvrak yakalandı!
İstanbul Bakırköy'de çocuk kaçıran fidyeciler kıskıvrak yakalandı!
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Darbeci askerler önce dua etti sonra milli marş söyledi!
Darbeci askerler önce dua etti sonra milli marş söyledi!
Antalya'da ayağı kesilen turistin tatili kabusa döndü! Hastanede 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Antalya'da ayağı kesilen turistin tatili kabusa döndü! Hastanede 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu