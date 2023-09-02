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Sivas'ta yolcu otobüsü alev alev yandı, hurdaya döndü! O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü Sivas'ta alev alev yandı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken otobüsten geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay Ankara-Sivas kara yolu Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gaziantep'e gittiği öğrenilen Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Şoförün durumu fark etmesi üzerine otobüs yol kenarına çekilerek yolcular tahliye edildi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen otobüsü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken otobüsten geriye ise adeta demir yığını kaldı. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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