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Küçükçekmece'de dolandırıcılar vurgun yaptı! Vatandaşı 40 bin Euro ve 300 gram altın dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar bir vatandaşı 40 bin Euro ve 300 gram altını dolandırdılar. Polis ekiplerinin aramaları sonucunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece'de 30 Ağustos tarihinde mağdur şahıs G.G. A.A. isimli mağdur şahıs kendisini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliye 40 bin Euro ve 300 gram altını teslim etti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılığı gerçekleştiren kişinin 8 suç kaydı bulunan Bülent Y. (31) olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık şüphelisi polis ekiplerinin aramaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli üzerinden yapılan incelemeler de 3 Nisan günü Beylikdüzü’nde gerçekleşen benzer olayın şüphelisi olduğu da belirlendi. Şüpheli emniyetteki incelemelerin ardından adliyeye sevk edildi.

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