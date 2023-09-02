Mustafa Sarıgül'ün olay olan siyah beyaz gömleği! Kimi link istedi kimi de 'kör olduk' dedi

Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla sıkça gündeme gelen CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez giydiği gömlek ile çok konuşuldu. Siyah beyaz gömlek için pek çok yorum yapıldı.

Mustafa Sarıgül, son paylaşımında artan sebze ve et fiyatlarına değinerek ''Acilen domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım.'' dedi.

Sarıgül'ün giydiği gömlek de sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına peş peş yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları...

-Gömleği kim giydirdi başkanım, video izlerken başım döndü, Erzincan’da boyutlar arası yolculukta mısın?

-Gömlek linki gelir mi

-Başkanım gömlek link atar mısınız alıcam kendime

-Başkanım gözümüz kör oldu o nasıl gömlek

-Gömleğin olduğu kısımda karıncalanma var

-Gömleğe 8 sn bakıp gözlerinizi kapatın. Çare Sarıgül yazısını göreceksiniz

-Gömlek beni hipnotize etti dinleyemedim

-Hipnotize oldum

-Sağ olun başkanım kör oldum sayenizde