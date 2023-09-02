Görenleri şaşkına çevirdi! Seyir halindeki araçların arasına girdi, ayaklarıyla ittirdi

Ankara Mamak'ta arızalanan aracını başka bir araca yaslanarak ayaklarıyla ittiren bir şahıs görenleri şaşkına çevirdi.

Mamak ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bir vatandaş, yolda kalan aracı itmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Arıza yapan aracı itmek için bir başka aracın kaputuna oturan vatandaş, canını hiçe saydı.

Ayakları yardımıyla aracı yiten vatandaş, bir süre akan trafikte o şekilde seyretti. Tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşı görenler şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.