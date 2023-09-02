BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
YEREL

Görenleri şaşkına çevirdi! Seyir halindeki araçların arasına girdi, ayaklarıyla ittirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Ankara Mamak'ta arızalanan aracını başka bir araca yaslanarak ayaklarıyla ittiren bir şahıs görenleri şaşkına çevirdi.

Mamak ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bir vatandaş, yolda kalan aracı itmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Arıza yapan aracı itmek için bir başka aracın kaputuna oturan vatandaş, canını hiçe saydı.

Ayakları yardımıyla aracı yiten vatandaş, bir süre akan trafikte o şekilde seyretti. Tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşı görenler şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta yolcu otobüsü alev alev yandı, hurdaya döndü! O anlar kameralara yansıdı
Sivas'ta yolcu otobüsü alev alev yandı, hurdaya döndü! O anlar kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevdiği balığı açıkladı! "Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevdiği balığı açıkladı! "Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın"
İstanbul'da gemiden düşen kaptan 20 saat sonra kurtarıldı!
İstanbul'da gemiden düşen kaptan 20 saat sonra kurtarıldı!
Kocaeli'de yağmur sonrası sokaklar köpürdü!
Kocaeli'de yağmur sonrası sokaklar köpürdü!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Gündüz uyuklamalarının nedeni bambaşka olabilir! “Tarifi zor bir hastalık olduğu için hastalar kendini ifade edemiyor”
Gündüz uyuklamalarının nedeni bambaşka olabilir! “Tarifi zor bir hastalık olduğu için hastalar kendini ifade edemiyor”
Esenyurt'ta silahlı maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar
Esenyurt'ta silahlı maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar
Ankara'da yangın paniği! 'Su tutma, adam dumandan zehirlendi'
Ankara'da yangın paniği! 'Su tutma, adam dumandan zehirlendi'
Kadınlara laf atan alkollü şahıs vatandaşın meydan dayağından kurtulamadı!
Kadınlara laf atan alkollü şahıs vatandaşın meydan dayağından kurtulamadı!
İzmir'de yol verme kavgasında kan döküldü! Minibüs şoförü araç sürücüsünü bıçakladı
İzmir'de yol verme kavgasında kan döküldü! Minibüs şoförü araç sürücüsünü bıçakladı
Bursa'da tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayan katil zanlısın sözlerine vatandaş tepki gösterdi
Bursa'da tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayan katil zanlısın sözlerine vatandaş tepki gösterdi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar...