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İstanbul'da hafriyat kamyonu yola kilolarca beton döktü!

Başakşehir’de seyir halindeki bir hafriyat kamyonu yokuşta yavaşlayınca kilolarca beton caddeye döküldü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yokuşta yavaşladığı esnada dorsesinde bulunan kilolarca beton caddeye döküldü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, dökülen betonu şoför önemsemeden yoluna devam etti. Olayın yaşandığı anda arkada başka bir aracın olmaması da adeta bir faciayı önledi.

Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yokuşa geldiği esnada yavaşladı. Yavaşlayan kamyonun dorsesinde bulunan kilolarca beton yola döküldü. O esnada kamyonun hemen arkasında başka bir araç veya yaya olmaması olası bir faciayı önledi. Hafriyat kamyonu şoförü ise dökülen betonu önemsemeden yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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