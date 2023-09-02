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Beylikdüzü'nde alkollü saldırgan dehşet saçtı! Arkadaşını koruyan market çalışanını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü ve bıçaklı zanlı tartıştığı market çalışanını bıçaklamak isterken arkadaşını korumaya çalışan diğer personeli karnından bıçakladı. Bıçaklanan çalışan hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göreş kimliği belirsiz alkollü şahıs, markete girdi.

İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen şahıs, tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı.

Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti. O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın K., şahıs tarafından karnından bıçaklandı.

Aldığı darbe sonrası yere düşen Aydın K., ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı. Bıçaklı saldırgan ise ürünleri dağıtarak marketten çıkıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Aydın K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Karay'ın kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmalar sonucunda zanlı Yusuf C. T., yakalanarak gözaltına alındı.

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